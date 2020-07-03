«Смолевичи» — «Динамо-Брест»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Смолевичи» — «Динамо-Брест».

Ставка: обе забьют за 1.83.

«В Высшей лиге соперники успели встретиться лишь три раза. Тут надо сказать, что преимущество далеко не на стороне брестчан. Одну победу (кстати, на своем поле) одержали «смольные», и ещё в двух случаях победители не определялись.



Любопытно также и то, что «смола» в этих трёх играх сумела забить в ворота «брестов» четыре мяча. А в последнее время она тоже не стесняется идти вперёд. Особенно у себя дома.



В предыдущих трёх поединках на своём поле «Смолевичи» оформили аж девять мячей. Причём соперники были не из робкого десятка. Сперва «трёшку» получил лидер первенства грозный БАТЭ, затем «четвёрку» достала из сетки своих ворот неуступчивая «Городея», а в предыдущем матче не смог отмахнуться от двух голов бойкий «Слуцк».



На таком фоне можно было бы подумать над ставкой «обе забьют» за вполне рабочий коэффициент 1.83. С атакой у «Динамо-Брест» проблем нет, а вот к обороне некоторые вопросы имеются. Обмен голами вполне вероятен».