«Атлетико» — «Мальорка»: прогноз и ставка на матч 34-го тура чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Примеры «Атлетико» — «Мальорка».

Ставка: победа «Атлетико» всухую за коэффициент 1.77.

«С 2006 гола соперники успели встретиться в Мадриде семь раз. За это время «АТМД» не потерпел ни одного поражения: две игры он выиграл, а остальные пять завершились вничью. Как видно, цифры дают аутсайдеру шанс.



Однако в этот раз зацепиться за очки «Мальорке» будет непросто. Дело в том, что она занимает последнее место в чемпионате Испании по набранным очкам на выезде. За 16 матчей случилось аж 13 поражений. При этом забить получилось только 13 мячей.



Для априори закрытого «Атлетико», который даже от «Барселоны» не пропустил с игры, едва ли это станет проблемой. Тем более «матрасники» входят в топ-3 по набранным очкам у себя дома, потерпев всего одно поражение и пропустив лишь 10 голов за 16 встреч. Статистика убойная.



На таком фоне можно подумать над П1 всухую за коэффициент 1.77. Альтернативный вариант — 1Х + тотал меньше 2.5 мяча, на него букмекеры дают коэффициент 1.90. Большого количества голов не ждём, но разница в исполнительском мастерстве наверняка проявится».