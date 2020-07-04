«Динамо К» — «Шахтёр»: когда играют, во сколько начало матча УПЛ, котировки букмекеров
4 июля «Динамо Киев» и донецкий «Шахтёр» сыграют в матче 29-го тура чемпионата Украины. Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «2+2».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Шахтёра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.48. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 2.75.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Украины 4 июля «Динамо Киев» — «Шахтёр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.78, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.08. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.
Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.64. Самый вероятный счёт по мнению аналитиков — ничья 1:1 (6.30).
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