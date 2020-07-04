«Динамо Киев» — «Шахтёр»: прогноз и ставка на матч чемпионата Украины

4 июля «Динамо Киев» и донецкий «Шахтёр» встречаются в матче 29-го тура чемпионата Украины. Начало — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «2+2».

Прогноз «Чемпионата»: «Шахтёр» не проиграет + обе забьют за 2.30.

«Подопечные Луиша Мануэля Рибейру Каштру опережают ближайшего преследователя на 17 очков, то есть фактически просто доигрывают сезон в своё удовольствие. А вот киевское «Динамо» необычайно мотивировано. Перед клубом всерьёз замаячила перспектива не попасть в топ-2. За четыре тура до завершения сезона у бело-синих 55 очков, у «Зари» — 53, у «Десны» — 52. Каждая осечка на таком фоне рискует стать роковой, а ведь с результатами дела пока обстоят не лучшим образом. В шести матчах второго этапа одержано три победы при двух проигрышах и одной ничьей.



Одно из двух поражений (1:3) киевлянам нанёс именно «Шахтёр» 31 мая. Вроде бы у «Динамо» заметная фора в мотивации, да и играет на своём поле. Но «горняки» получают замечательную возможность испортить сезон злейшему конкуренту, и такими шансами обычно не разбрасываются.



По общему уровню гости выглядят предпочтительнее: полный порядок с атакой, где есть сразу несколько исполнителей европейского уровня. У «Динамо» состав заметно скромнее, а на некоторых позициях зияют дыры. Кроме того, нужно учесть статистику их встреч.



В четырёх предыдущих матчах «Шахтёр» выигрывал. Второй момент — в пяти последних матчах из шести голы забивались в обе стороны. Чемпион Украины пропускает достаточно, но компенсирует это мощной атакой. Можно выбрать один из двух вариантов.



Комбинированная ставка «Х2 + обе забьют» идёт в букмекерских конторах с замечательным коэффициентом 2.30. Вариант попроще — «П2 с нулевой форой за 1.87». Отсутствие давления и принципиальный соперник — убойное сочетание. Ждём от гостей чемпионской игры и усиления интриги в гонке за второе место».