«Крылья Советов» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Ростов» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.67.



«Очень любопытный матч в Самаре. За последние восемь встреч только раз верховой поединок сыграли эти команды. «Ростов» в сентябре 2016-го обыграл у себя Самару — 2:1. Все остальные матчи — 1:0, 1:0, 0:0, 1:1. Как правило, матчи между этими командами получаются очень боевыми и где-то даже грязными. В прошлом сезоне, как мы помним, в концовке вообще три удаления было, чуть до драки не дошло. Ну и сейчас Самаре позарез нужны очки. Нужны они и «Ростову». Да, за Лигу чемпионов побороться будет сложно, но есть задача не пропустить вперёд ЦСКА.



Карпин в каждом интервью отмечает своих футболистов, говоря, что они играют через преодоление, что они настоящие мужики и большие молодцы. Мы знаем эмоциональность Валерия Георгиевича, знаем требовательность и агрессивный стиль управления командой Андрея Талалаева. Заведёнными будут и те, и другие. В матче первого круга было немного карточек, но тем не менее. Посмотрите на последние матчи «Ростова», там, по-моему, 8 и 9 карточек было. У Самары тоже в каждой игре карточек предостаточно. Учитывая, что с бровки ещё и тренеры будут давить, карточки могут быть.



Здесь напрашивается низок, за 1.67 можно этот тренд поддержать. И я бы сыграл «тотал больше 4.5 карточки». Уж минимум 5 карточек быть должно, многое стоит на кону и для тех, и для других. А поведение тренеров на бровке будет подбрасывать дровишек в этот огонь на поле».



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