«Крылья Советов» — «Ростов». Прогноз: ещё один подвиг Карпина, Шомуродова и Мамаева

Жёлто-синие две недели сидели на карантине, но набирают очки наперекор всем обстоятельствам.

4 июля «Крылья Советов» и «Ростов» сыграют в матче 26-го тура РПЛ. Начало встречи — в 18:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Крыльев Советов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Успех «Ростова» оценён букмекерами коэффициентом 2.86.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Крылья Советов» — «Ростов»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 4 июля «Крылья Советов» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.22, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.81. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.80.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов» (04.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

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Позади остались три полных тура, участники прогрелись и вошли в колею, даже «Краснодар» наконец-то сыграл. Программа 26-го тура Российской Премьер-Лиги откроется в субботу, 4 июля, пятью матчами. В 18:30 мск в Самаре местные «Крылья Советов» начнут выяснять отношения с «Ростовом».

Для соперников рестарт сезона получился непростым. Правда, по разным причинам. У хозяев всё упирается в результат, ведь угроза вылета более чем реальна. На данный момент команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 23 очка. Идущий 14-м «Тамбов» оторвался на два пункта.

«Крылья» возобновили сезон двумя поражениями подряд — безвольным от «Ахмата» (2:4 с ужасным вторым таймом) и достойным от «Зенита» (1:2, оба мяча пропустили с пенальти). После чего Миодраг Божович покинул пост главного тренера, а его место занял Андрей Талалаев.

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Похоже, встряска принесла плоды. Во вторник удалось тормознуть претендующий на попадание в Лигу чемпионов «Локомотив», причём на его поле (1:1). Больше того — до победы не хватило считанных минут. Всё необходимое имелось: быстрый гол и численное преимущество. Подвёл Сафа Хади, получивший два «горчичника» за две минуты.

Составы уравнялись, давление на защитников увеличилось, и на 95-й минуте Алексей Миранчук всё же сумел спасти «железнодорожников». «Крылья Советов» понравились отлаженными контратаками: на территорию они не претендовали, зато перед чужой штрафной действовали конкретно.

А вот проблемы «Ростова» в иной плоскости. Команде пришлось сесть на карантин из-за обнаружения коронавируса, поражение от «Сочи» юношеским составом со счётом 1:10 стало только началом. Дончане фактически не имели возможности тренироваться в течение двух недель, на профессиональном уровне это жутко много.

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Потому Валерий Карпин прямым текстом говорит, что уровень физической подготовки находится на низком уровне и до конца сезона привычной отметки уже не достигнет. Жёлто-синие просто не готовы играть 90 минут, не помогают даже пять замен вместо привычных трёх.

Вот только это не мешает им набирать очки. В первую очередь, конечно, на характере. Сначала досталось тульскому «Арсеналу» (2:1), затем — «Краснодару» (1:1). Без доли везения тоже не обошлось — в обоих случаях соперники имели внушительное количество моментов и могли рассчитывать на большее, но в завершении не хватало точности.

Ближе к концовке дончане подсаживаются, чаще проигрывают единоборства и отдают важные подборы. В первую очередь необычная линия букмекеров связана именно с этим. «Крылья Советов» по-прежнему остаются аутсайдером РПЛ с постоянными ошибками в обороне, но «Ростов» просто не сможет показать свой лучший футбол.

«Славия» — «Слуцк». Прогноз: ещё один кошмарный выезд для бело-синих в чемпионате Беларуси Случчане проиграли в предыдущих четырех выездах с общим счётом 1:9.

Тем не менее уровень исполнителей у гостей по-прежнему в порядке. А главное — скамейка достаточно длинная, сразу на нескольких позициях можно ротировать игроков без особой потери в качестве. Задача будет невероятно сложная, ведь предстоит провести третий матч за восемь суток.

И всё же сбрасывать «Ростов» со счетов определённо не стоит. «Крылья Советов» способны действовать вторым номером и караулить контратаки, а вот играть с позиции силы у них получается гораздо хуже. Гости это прекрасно понимают. На наш взгляд, П2 с нулевой форой за 2.02 смотрится нормально.

«Гол в первые 30 минут» за 2.00 тоже выглядит интересно. Жёлто-синим приходится делать ставку на дебюты, поскольку дальше нехватка сил проявляется всё сильнее. С «Арсеналом» удалось забить два мяча к 17-й минуте, а от «Краснодара», напротив, пропустили к 13-й. Ждём яркого начала.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов» 4 июля

Дончане просидели две недели на карантине, что сильно сказалось на физических кондициях. На 90 минут их никак не хватает, приходится делать ставку на агрессивные дебюты. В двух предыдущих матчах с участием команды было забито три мяча на отрезке с первой до 17-й минуты. Возьмём «гол в первые 30 минут» за двойку.

Ставка №1: гол в первые 30 минут за 2.00.

Ставка №2: победа «Ростова» с нулевой форой за 2.02.

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