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«Локомотив» — «Сочи»: прогноз и ставка на матч 26-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Сочи»: прогноз и ставка на матч 26-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Сочи».

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Соперники неплохо провели рестарт сезона и находятся в устойчивом положении. «Железнодорожникам» откровенно повезло с календарём, выпало три аутсайдера подряд. Однако даже при таких исходных данных обойтись без осечек не получилось — команда набрала семь очков из девяти возможных.

В первом круге «Локомотив» по делу выиграл на выезде (1:0), но с тех пор много воды утекло. Сейчас «Сочи» играет и даёт играть другим, а у «железнодорожников» в обороне наблюдаются проблемы. Ошибок достаточно, да и замена Гилерме в матче с «Крыльями Советов» напрягает, пусть даже вратарь избежал травмы.

На таком фоне выбрал бы между двумя ставками — Х2 за прекрасный коэффициент 2.19 и «обе забьют» за 1.95. «Локомотив» действует нестабильно, а главное — обладает короткой скамейкой и фактически не имеет ресурсов для усиления игры. На фоне плотного календаря это рискует превратиться в полноценную проблему. Думаю, Кокорин и Заболотный свой гол найдут, что-то вроде 1:1 или 2:1 вполне вероятно".

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«Железнодорожники» набрали семь очков в трёх турах, но слишком уж лёгким был календарь.
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