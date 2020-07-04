«МЮ» — «Борнмут»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии 4 июля

Известный журналист Артур Петросьян сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут».



Ставка: победа «МЮ» с форой (-2) за 1.99.



«Это, пожалуй, самый простой для прогноза матч в этом туре. С «Борнмутом», похоже, всё понятно — команда рассыпается на глазах, у неё проблемы с кадрами, с физикой и психологией, и теперь только чудо сможет спасти команду Эдди Хау от расставания с Премьер-лигой.



«Манчестер Юнайтед» выглядят более чем убедительно после возобновления сезона — вот уже три победы подряд одержали манкунианцы, и такое ощущение, что останавливаться на достигнутом они не собираются. Совсем близко лигочемпионская четвёрка, и нет сомнения в том, что команда будет биться за попадание в неё до последнего. Особенно учитывая то, что в последнем туре «МЮ» играть с «Лестером».



Все игроки атакующего плана сейчас находятся на подъёме, они играют легко и непринуждённо, у них получается если не всё, то почти всё. И, конечно, приход Бруну Фернандеша здорово повлиял на игру команды в последней трети поля.



В общем, особо здесь выдумывать ничего, думаю, не стоит – «Юнайтед» победит и, скорее всего, как минимум в два мяча».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут». Прогноз: Рашфорд и Сульшер продолжат удачную серию В предыдущих шести играх на выезде «вишни» забили только два мяча.