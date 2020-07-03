«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут». Прогноз: Рашфорд и Сульшер продолжат удачную серию

4 июля «Манчестер Юнайтед» примет «Борнмут» в матче 33-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 19.50.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «МЮ» — «Борнмут»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» (04.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно вернулась в мировой футбол. Участникам до конца сезона осталось провести ещё по шесть туров. Плотность календаря весьма высока: 2 июля завершится 32-й тур, а уже 4-го числа стартует 33-й. Откроет программу пара «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут», встреча состоится в 17:00 мск и пройдёт без зрителей на трибунах.

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«Манчестер Юнайтед» продолжает набирать ход после паузы. В Кубке Англии он с горем пополам, но всё же прошёл «Норвич Сити», который упирался, как мог (2:1 доп. время). А в чемпионате Англии клуб вовсю претендует даже на местечко в Лиге чемпионов.



За три проведённых тура «красные дьяволы» набрали семь из девяти возможных очков. Сперва случилась ничья с «Тоттенхэмом» (1:1), а затем две разгромным победы над соперниками попроще — «Шеффилдом» (3:0) и «Брайтоном» (3:0). Теперь у них 52 балла и пятое место. Отставание от замыкающего топ-3 «Лестер Сити» составляет всего три пункта.



«Борнмут» решает куда более скромные задачи, а именно — продолжает борьбу за выживание. Сейчас у клуба 27 очков и 19-е место в зоне вылета. Однако до спасительной 17-й строчки не хватает всего одного балла, так что шансы спастись ещё имеются.

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После паузы «вишни» скатали три матча и во всех трёх потерпели поражение. Причём общий счёт вышел совсем печальным — 1:7. Не в их пользу, само собой. После столь неудачного отрезка у команды шесть поражений в предыдущих семи матчах.



И поправить свои показатели в ближайшее время едва ли получится, поскольку теперь «Борнмуту» предстоит выезд к «Манчестер Юнайтед», который сейчас хорош. Статистика личных встреч также на стороне манкунианцев. В предыдущих четырёх матчах в Манчестере они одержали три победы с общим счётом 8:2, а также состоялась одна ничья.



Против «вишен» играет ещё и их неудачная гостевая статистика. К слову, в 16 играх английской Премьер-лиги на выезде они набрали лишь 10 баллов и пропустили 27 мячей. А в предыдущих шести поединках было забито всего лишь два гола. Слишком печальные показатели.

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Любопытно, что «Ман Юнайтед» в предыдущем шести домашних матчах пропустил лишь два мяча. При таких раскладах вероятность сенсации кажется невысокой. Можно взять победу хозяев с форой по вкусу, П1 всухую за коэффициент 1.84 также смотрится великолепно.

Прогноз и ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»

«Манчестер Юнайтед» справедливо идёт фаворитом в линии букмекеров. Против «Борнмута» тут играет практически всё: статистика личных встреч в Манчестере и статистика выездных матчей в текущем сезоне. Манкунианцы сейчас хороши и, на наш взгляд, они сумеют продолжить свою удачную серию.



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» всухую за коэффициент 1.84.