На что ставить сегодня: «Спартак» — «Тамбов», «Байер» — «Бавария» и другие матчи 4 июля

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днём матчей все больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 4 июля.



Главный матч дня пройдёт в Берлине. «Байер» и «Бавария» определят обладателя Кубка Германии. Баварцы стремятся сделать золотой дубль, а клуб из Леверкузена постарается расстроить команду Ханса-Дитера Флика. Начало этой игры – в 21:00 мск.



Очередной тур стартует в РПЛ, на субботу запланированы сразу 5 матчей. Московское «Динамо» примет «Арсенал», оставшийся без тренера. «Крылья Советов» сыграют с «Ростовом», а «Спартак» примет «Тамбов». Кроме того, в Грозном «Ахмат» сразится с ЦСКА, а «Локомотив» померится силами с «Сочи».

«Байер» — «Бавария». Прогноз: Левандовски, Киммих и Мюллер оформят золотой дубль Без боя «Байер» не отступит, но «Бавария» Ханса-Дитера Флика слишком хороша.

В АПЛ тоже 5 игр. В борьбе за 3-е место продолжается заочный спор «Челси» и «Лестера». «Аристократы» сыграют с «Уотфордом», а «Лестер» примет «Кристал Пэлас». «МЮ» постарается продолжить удачную серию в игре с «Борнмутом», а «Арсеналу» предстоит тяжелый выезд в гости к «Вулверхэмптону». В ещё одном матче дня сыграют «Норвич» и «Брайтон».



В Испании «Сельте» Фёдора Смолова предстоит домашний матч против «Бетиса». Ещё сыграют «Вальядолид» и «Алавес», а также «Гранада» и «Валенсия». В Серии А «Ювентус» дома сыграет с «Торино», это туринское дерби! Преследователю «Юве» — «Лацио» — предстоит непростой домашний матч против «Милана». Ещё можно сделать ставку на игру «Сассуоло» — «Лечче».