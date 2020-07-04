«Ювентус» — «Торино»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата Италии

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Торино».

Ставка: обе забьют — нет за 1.61.

«Сейчас „Ювентус“ лидирует, на четыре очка опережая „Лацио“. „Торино“ находится на 14-й позиции, это столь же бесперспективная позиция, сколь и безопасная: до еврокубков уже не дотянешься, но и вылет из высшего дивизиона не угрожает. Вот таким будет настрой „Торино“ перед дерби.



Вы можете сказать, что „Ювентус“ забивает не больше всех в лиге, это так, но звучит лукавством, ведь вспоминаешь Роналду, который забил 24 мяча в 25 матчах. Возникают мысли о том, как наладилась связка Криштиану Роналду и Дибалы, насколько она опасна теперь для соперника.



Результат последнего матча показывает, что с атакой у „Юве“ всё нормально. Они играли на чужом поле с „Дженоа“ и выиграли 3:1, а один мяч Роналду летел со скоростью 105 км/ч — никаких шансов для вратаря. Эта победа была шестой подряд для „Ювентуса“.



«Торино» терпит очередное поражение на своём поле от «Лацио», главным преследователем «Ювентуса». Туринцы забили на 9-й минуте с пенальти, но потом пропустили два.



Давайте поговорим об обороне «Ювентуса». Нет сомнений в физической форме футболистов, несмотря на эту мощную паузу. «Юве» пропустил меньше всех в лиге. К этому матчу может вернуться, после травмы капитан команды Кьеллини, это сделает защиту вообще непробиваемой.



«Ювентус» играет дома. Вспомним последние пять матчей на своём поле. Все на ноль, при этом одна ничья и четыре победы. «Торино» играет в гостях. Те же последние пять матчей — пять поражений с разницей забитых и пропущенных 5:15.



Вот такие расклады. Не знаю, что и посоветовать. Можно очевидно поставить на «Ювентус», но коэффициент будет никакой. Давайте придумаем более изощрённую ставку. Я бы посоветовал поставить на то, что как минимум одна из команд не забьёт".