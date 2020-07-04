«Динамо» — «Арсенал»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 26-го тура чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Динамо» — «Арсенал» Тула в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Динамо» за 1.85.
«Судя по всему, «Динамо» в домашней игре будет фаворитом. В целом команда вполне управляемая, есть ротация, хорошие игроки, и Комличенко снова появился в составе. Мне нравится подход Новикова. Против «Сочи» москвичи играли спокойно, уверенно, но упустили победу в добавленное время. Тем не менее у «Динамо» есть все шансы на то, чтобы в предстоящем матче набрать три очка.
В «Арсенале» сменился главный тренер. Предполагается, что это должно встряхнуть команду, потому что в матче против «Ахмата» игроки на себя были не похожи. Но вряд ли положение сразу изменится. Весь тренерский штаб покинул «Арсенал», а новые люди не работали с основным составом и вряд ли в деталях знают ситуацию. В концовке этого сезона у команды нет серьёзных задач. Когда придёт новый специалист, возможно, им будет Юрий Сёмин, игрокам нужно проявлять себя, чтобы остаться в команде на будущий сезон. На турнирную ситуацию «Арсенал» не будет обращать внимания – туляки играют как могут, а вот организовать игру – это уже другая тема».
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