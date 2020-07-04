«Байер» — «Бавария»: прогноз Эльвина Керимова на матч финала Кубка Германии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч финала Кубка Германии «Байер» — «Бавария».
Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 1.80.
«Сезон в Бундеслиге завершен. «Бавария» в восьмой раз подряд стала чемпионом, набрав 82 очка и забив 100 мячей. Побить рекорд сезона-1971/72 мюнхенцам не удалось — тогда «Бавария» забила 101 мяч. Так или иначе, это уникальное достижение — в 34 турах забить 100 голов. Ханси Флик — главная звезда сезона в Германии. Не Левандовский, не Мюллер, а человек, начинавший кампанию в качестве ассистента Нико Ковача и в короткие сроки решивший системные проблемы команды, став главным тренером.
«Байер» выдал два разных круга: до зимнего перерыва команда Петера Боша играла слабо и нестабильно, а после — стала показывать феноменальный футбол, на уровне топ-клубов. Но проигрыш в матче с «Гертой» на финише не позволил леверкузенцам пробиться в Лигу чемпионов. Ошибкой конкурента воспользовался «Гладбах». Конкуренция за место в топ-4 в Германии была невероятно высокой. Но у «Байера» еще есть шанс пробиться в главный еврокубок — выиграть Лигу Европы.
В финале Кубка встретятся две атакующие и яркие команды. В 7 последних матчах «Байера» с «Баварией» проходила ставка «обе забьют и тотал голов больше 2,5». Все идет к тому, что футбол получится результативным. Мой прогноз — обе забьют и тотал голов больше 2,5 за 1,8».
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