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«Челси» — «Уотфорд»: прогноз Дениса Казанского на матч английской Премьер-лиги

«Челси» — «Уотфорд»: прогноз Дениса Казанского на матч английской Премьер-лиги
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Уотфорд».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 1.76.

«Думаю, многие были шокированы проигрышем «Челси» в матче с «Вест Хэмом». Тем более так складывалась игра для команда Фрэнка Лэмпарда… И тяжелейшая турнирная ситуация для «Челси», борьба за четверку. Но может вмешаться и «Лестер», который пока выглядит самым слабым в этой компании. Но «Челси» надо набирать очки, и делать это в матчче с «Уотфордом».

Команда дома играет хорошо — три победы. Можно сказать и о том, что пропускает много и не такая пока что надежная оборона у синих: лишь один сухой матч из 10, и это большая проблема. А «Уотфорд» при этом регулярно забивает (в 11 последних матчах из 15). Но это им не сильно помогает — видим турнирную ситуацию для Троя Дини и Ко.

«Челси» обязан набирать очки — берем их победу с форой -1 — в матче с командой, которая выиграла лишь одну встречу из 10 последних».

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В 9 из 10 последних игр с «шершнями» «Челси» не проигрывал и столько же раз пробивал верх.
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