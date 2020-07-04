«Челси» — «Уотфорд»: прогноз Дениса Казанского на матч английской Премьер-лиги

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Уотфорд».
Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 1.76.
«Думаю, многие были шокированы проигрышем «Челси» в матче с «Вест Хэмом». Тем более так складывалась игра для команда Фрэнка Лэмпарда… И тяжелейшая турнирная ситуация для «Челси», борьба за четверку. Но может вмешаться и «Лестер», который пока выглядит самым слабым в этой компании. Но «Челси» надо набирать очки, и делать это в матчче с «Уотфордом».
Команда дома играет хорошо — три победы. Можно сказать и о том, что пропускает много и не такая пока что надежная оборона у синих: лишь один сухой матч из 10, и это большая проблема. А «Уотфорд» при этом регулярно забивает (в 11 последних матчах из 15). Но это им не сильно помогает — видим турнирную ситуацию для Троя Дини и Ко.
«Челси» обязан набирать очки — берем их победу с форой -1 — в матче с командой, которая выиграла лишь одну встречу из 10 последних».
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