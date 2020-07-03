«Челси» — «Уотфорд». Прогноз: Жиру, Пулишич, Виллиан и Лэмпард останутся верны традициям

В 9 из 10 последних игр с «шершнями» «Челси» не проигрывал и столько же раз пробивал верх.

4 июля «Челси» примет «Уотфорд» в матче 33-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 8.60.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Челси» — «Уотфорд»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Челси» — «Уотфорд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Челси» — «Уотфорд» (04.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно вернулась в мировой футбол. Участникам до конца сезона осталось провести ещё по шесть туров. Плотность календаря весьма высока: 2 июля завершится 32-й тур, а уже 4 числа стартует 33-й. В 22:00 мск прозвучит стартовый свисток для «Челси» и «Уотфорда», встреча состоится пройдёт без зрителей на трибунах.

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Лондонский «Челси» мощно вернулся из незапланированного отпуска. В чемпионате получилось набрать шесть из девяти возможных очков, а в Кубке Англии удалось выйти в полуфинал. Результат отличный, но обо всём по порядку.



После побед над неугомонной «Астон Виллой» (2:1) и грозным «Манчестер Сити» (2:1) подопечные Фрэнка Лэмпарда неожиданно наткнулись на препятствие в виде аутсайдера «Вест Хэм Юнайтед» (2:3). Однако тут надо сказать, что синие выглядели всё-таки предпочтительнее, просто реализовать все свои моменты, в отличие от соперника, не сумели.



В матче перед этим «пенсионеры» встречались в четвертьфинале Кубка Англии с «Лестер Сити» и сумели пройти дальше, обыграв «лис» с минимальным счётом. Теперь их ожидает «Манчестер Юнайтед» в полуфинале, а потому шансы на трофей в этом сезоне молодой тренер и команда ещё имеют.

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В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Челси» по-прежнему держится в четвёрке лидеров. За 32 тура клуб набрал 54 балла и вовсю претендует на попадание в Лигу чемпионов. Отрыв от ближайших преследователей «Ман Юнайтед» и «Вулверхэмптона» составляет всего один пункт, зато до замыкающего топ-3 «Лестера» не хватает столько же.



У «Уотфорда» дела складываются диаметрально противоположным образом. Клуб борется за выживание, располагаясь в хвосте таблицы АПЛ. На данный момент у него 28 очков и безопасная 17-я строчка, однако у ближайших преследователей из зоны вылета «Астон Виллы» и «Борнмута» всего на один балл меньше.



После паузы «шершни» успели провести три матча, в которых получилось набрать только одно очко. Ничья пришлась на дебютную игру против «Лестер Сити» (1:1). Затем случилось поражение с минимальным счётом от «Бёрнли», а в предыдущем туре «золотые мальчики» продули «Саутгемптону» (1:3).

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Теперь «Уотфорду» предстоит выезд к «Челси», и тут, надо сказать, статистика кажется для аутсайдера неутешительной. За 12 предыдущих очных поединков с лондонцами случились девять поражений, пропущено 28 мячей. Ещё два раза соперники расходились миром, и только однажды победу в свою копилку бросила команда из Уотфорда.

Второй момент — весьма неубедительная статистика гостевых игр «шершней» в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Они успели провести 16 встреч в гостях, но сумели добыть лишь две победы, а проиграли целых 10 раз. По показателю набранных очков вне родного стадиона они занимают третье место с конца.



«Челси» на данный момент одинаково хорошо играет как дома, так и в гостях. Так что мы бы проверили комбинированную ставку 1Х + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.94. Статистика личных встреч на нашей стороне: в девяти из десяти последних матчей с «Уотфордом» лондонцы не проигрывали. При этом в стольких же случаях команды пробивали верх.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Челси» — «Уотфорд»

«Челси» резво возобновил сезон и выглядит сейчас хорошо. У «Уотфорда» будет маловато шансов зацепиться. На наш взгляд, стоит ожидать результативного футбола и успеха со стороны лондонцев. Статистика личных встреч подтверждает эти ощущения. В девяти из десяти последних матчей с «шершнями» «пенсионеры» не проигрывали. При этом в стольких же случаях команды пробивали верх.



Ставка: «Челси» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.94.