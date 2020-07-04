«Байер» — «Бавария»: во сколько начала матча, где смотреть финал Кубка Германии

4 июля «Байер» сыграет с «Баварией» в матче финала Кубка Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 3».

Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 9.00. Ставки на ничью в основное время принимаются с коэффициентом 6.15.

Итоговый успех «Баварии» идёт за 1.14, триумф «Байера» оценен в 5.70.

Букмекеры уверены, что матч финала Кубка Германии «Байер» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03.