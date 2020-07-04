«Ювентус» — «Торино»: прогноз и ставка на матч 30-го тура чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Торино».

Ставка: победа «Ювентуса» всухую за коэффициент 2.00.

«Дело в том, что «зебры» ни разу не проиграли за 11 матчей на своём стадионе. При этом они сумели добыть восемь побед. Любопытно также, что за эти 11 встреч бордовые сумели забить лишь четыре мяча, а пропустили аж 21. Для чёрно-белых, которые за 14 домашних поединков в текущем сезоне добыли 13 побед и пропустили всего 10 мячей, серьёзной проблемой это стать не должно.



Более того, они продолжают растягивать свою удачную серию. К слову, «Ювентус» в предыдущих шести домашних играх одержал шесть побед с общим счётом 17:1. Проходить мимо таких цифр никак нельзя.



На таком фоне можно было бы подумать над П1 всухую за красивый коэффициент 2.00. При отсутствии болельщиков на трибунах страстей на поле вряд ли станет меньше. Однако гостям будет крайне непросто зацепиться».