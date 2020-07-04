«Ахмат» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч 26-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 26-го тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА.
Ставка: «Ахмат» не проиграет за 1.72.
«ЦСКА — редкий клуб, стабильно побеждающий в Грозном вне зависимости от даты, тренеров и состояния футболистов. В пяти предыдущих случаях удалось набрать 13 очков из 15 возможных. Похоже, именно этим можно объяснить линию букмекеров на матч. Соблазн сыграть против неё велик, и на то есть сразу несколько причин.
Во-первых, «Ахмат» действительно набрал хороший ход и здорово готов физически. У «армейцев» много потерь в центре поля и обрезов, а грозненцы в недавних матчах здорово бежали в контратаки. Во-вторых, сами москвичи сейчас не впечатляют. Даже со «Спартаком» они едва не пропустили в дебюте, а важнейший первый мяч забили в результате бесспорной ошибки Александра Максименко.
Ну и третье. Даже в неудачный для себя сезон клуб из Чечни дома в 13 матчах потерпел всего четыре поражения. Ждём близкой игры на три результата, в которой весьма вероятен мирный исход. Проверять ли лобовую ничью за 3.55 — дело вкуса, а вот «1Х» за 1.72 смотрится здорово. Можно поднять коэффициент, заиграв «1Х + тотал меньше 3.5 мяча» за 2.14».
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