«Атлетик» — «Реал»: прогноз Алексея Андронова на матч 34-го тура Примеры

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао — «Реал Мадрид».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.96.
«На этот раз «Реал» будет играть чуть раньше «Барселоны». Соответственно, «Барса» уже будет знать результат их матча. Но у «Реала» сейчас прекрасная возможность мчаться к чемпионскому титулу.
В последнее время «Реал» тратит на победу ровно столько сил, сколько нужно. Выигрывает с минимальным счетом. Думаю, в этот раз не получится этого сделать. «Атлетик» — команда довольно бравая, на своем поле может доставить проблемы «Реалу».
Жду от матча забитых мячей. Вариант «тотал больше 2,5 мяча» с коэффициентом 1,96 — великолепная ставка, она может сойтись с любой стороны. Если «Атлетик» забьет, «Реалу» нужно будет два мяча для победы. «Реал» может сразу побежать вперед и подавить соперника в начале матча и, допустим, забить те же два мяча. Это увеличит шансы на «тотал больше 2,5 мяча».
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