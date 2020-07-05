«Атлетик» Б — «Реал»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов сделал прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао — «Реал Мадрид».



Ставка: обе забьют за 1.95.



«Реал» идет к чемпионству. Уже 4 очка отрыва у Мадрида от «Барселоны». Остался самый сложный матч — с «Атлетиком» в гостях. Бильбао борется за еврокубки. Плюс это матч из категории «класико». Настрой у «Атлетика» будет невероятным. А «Реал» выиграл шесть матчей подряд, можно было и устать.



Думаю, постоянно всухую «Реал» выигрывать не может. Очень осторожно Зидан строит игру, экономит силы, но все же зависит от сопротивления соперника. С «Атлетиком» применить тактику, которая работала с тем же «Эспаньолом», вряд ли выйдет. Тут соперник более классный.



Рискну поставить на то, что забьют обе команды. Пора «Реалу» пропустить, ну а у Мадрида есть исполнители топ-уровня. Они найдут моменты, хотя бы один, чтобы забить».



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