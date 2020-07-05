«Атлетик» Бильбао — «Реал»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Примеры

Комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао — «Реал Мадрид».



Ставка: победа «Реала» + тотал меньше 4.5 голов за 1.97.



«Атлетик» довольно неплохо вышел с карантина после паузы. Два ничейных результата. В том числе и с «Атлетико», что можно считать отличным результатом. Три победы в четырех матчах и только один проигрыш — в матче с «Барселоной». Согласитесь, результаты просто отличные.



Однако «Реал» вообще не терял очки после возобновления сезона и выиграл во всех шести матчах подряд. Пусть мадридцы далеко не всегда действуют ярко и не всегда много забивают, но очки набирают исправно. Мне кажется, сейчас испанская Примера повторяет события немецкой Бундеслиги. Здесь «Реал» идет по графику мюнхенской «Баварии», которая сумела добраться до чемпионского титула. Дела здесь лучше у тех, у кого более классный состав и длинная «скамейка».



Отметим, мадридцам для победы часто хватает одного или двух забитых мячей. График очень сложный, поэтому команда Зинедина Зидана часто действует в экономном режиме. Исходя из этого предлагаю комбинированный вариант ставки — победа «Реала» + тотал меньше 4.5 гола».



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