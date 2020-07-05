«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сделал прогноз на матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Барселона».



Ставка: «Вильярреал» победит за 4.52.



«Барселона» сейчас не лучшим образом действует в обороне. Ну её со своими скандалами, поставлю на «Вильярреал» — рвется в Лигу чемпионов и сейчас является упрямой, мотивированной командой. Хорошо организован сзади, есть хорошие игроки в атаке, которые будут убегать и наверняка реализовывать моменты.



Мне кажется, «Барселона» уже понимает, что соперников не достать. У команды Сетьена огромные проблемы. Во-первых, игра в обороне не выдерживает никакой критики. Вспомним, когда Смолов забил, Аспас убегал и прочее. Когда у твоих ворот 4–5 таких моментов за матч, это показатель игры в обороне. Понятно, «Барселона» будет контролировать мяч, но, мне кажется, команда смирилась. Во-вторых, молодежь, которая сейчас играет, еще не готова к Примере. В-третьих, Артур покидает команду, хотя мне он очень нравился. Его можно сравнить с Пьяничем. Более того, они играют в схожем стиле. «Ювентус» остался в выигрыше. Так что все три факта убеждают поставить на «Вильярреал».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Вильярреал» — «Барселона». Прогноз: увязшие в скандалах каталонцы забудут о чемпионстве «Жёлтая субмарина» забила в четырёх из пяти предыдущих домашних встреч с «Барселоной».