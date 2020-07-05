«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз и ставка на матч 34-го тура Примеры

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Вильярреал» — «Барселона».

Ставка: ИТБ 1 гола «Вильярреала» за 1.82.

«За пять туров до окончания первенства «сливочные» опережают единственного конкурента на четыре очка, а по факту фора даже больше. Дело в том, что по дополнительным показателям (очные встречи) подопечные Зинедина Зидана имеют преимущество. То есть при равенстве очков они всё равно станут чемпионами.



Однако «Реал» в воскресенье ожидает выезд в Бильбао, где потерять очки проще простого. Важно учитывать также, что эта игра стартует на восемь часов раньше. Получается, подопечные Кике Сетьена будут знать результат прямого конкурента. Если лидер Примеры допустит осечку, это только добавит мотивации.



Ну а если фаворит добудет седьмую победу подряд, чемпионская гонка фактически закончится, так как дальше календарь у мадридцев весьма лёгкий. Поэтому лезть в исход, тоталы и форы до результата матча другого гранда крайне опасно. На наш взгляд, уровень желания «Барселоны» в Вильярреале будет определяться исходом встречи в Бильбао.



Добавим только, что «Вильярреал» нынче великолепен. 16 очков из 18 возможных после возобновления первенства, чистое пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании и рабочие шансы на попадание в Лигу чемпионов. Отставание от замыкающей топ-4 «Севильи» составляет всего три пункта, а ведь календарь у красно-белых трудный, поэтому будем плясать от аутсайдера.

Что ещё важно — в четырёх предыдущих встречах с «Барселоной» из пяти на своём поле «Вильярреал» забивал, а каталонцы на выезде в нынешнем сезоне много пропускают (за 16 поединков — 21 мяч). Защита у них не блещет, так что можно не мудрить и взять «ИТБ 1 гола «Вильярреала» за достойный коэффициент 1.82».