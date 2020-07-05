«Наполи» — «Рома»: где смотреть матч 5 июля, прямая трансляция, по какому каналу

5 июля «Наполи» примет «Рому» в матче 30-го тура чемпионата Италии. Начало — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.70. Поставить на ничью предлагается за 3.90.



Букмекеры считают, что матч Серии А «Наполи» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35.

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