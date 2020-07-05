Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Интер» — «Болонья»: прогноз и ставка на матч 30-го тура чемпионата Италии

«Интер» — «Болонья»: прогноз и ставка на матч 30-го тура чемпионата Италии
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Болонья».

Ставка: победа «Интера» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.89.

«У «Интера» преимущество в уровне исполнителей и месте проведения встречи, так ещё и команда должна быть посвежее. В прошлом туре он решил все вопросы уже к концу первого тайма и поберёг силы. «Болонья» же — образцовый пример крепкого середняка. Это видно даже по турнирной таблице: 11-е место в итальянской Серии А, 38 очков в активе.

Теоретические шансы на еврокубки остаются, но конкуренты смотрятся гораздо мощнее. Зато зона вылета осталась далеко позади — 13 очков форы. То есть можно играть в своё удовольствие безо всякого давления. Что красно-синие и делают. В трёх турах после рестарта набрано четыре очка.

Проигрыш в матче с «Ювентусом» (0:2) — это понятно. Ничья с крепким «Кальяри» (1:1) — тоже рабочий результат. Как и победа над слабой «Сампдорией» (2:1). Грубо говоря, «Болонья» стабильно берёт очки и изредка доставляет проблемы фаворитам. Вот только с «нерадзурри» у неё определённо не ладится.

В 23 встречах одержано лишь три победы при 15 поражениях. Второй момент — «Интер» великолепен в родных стенах. Всего одна неудача в 13 матчах, да и та в матче с «Ювентусом» с голом в концовке. Разница мячей угрожающая — 34:14. Вряд ли у свежего фаворита возникнут серьёзные проблемы.

Кусачая «Болонья» сделает всё возможное и не позволит себя разгромить, но рабочую победу с разницей в 1-2 мяча подопечные Конте наверняка оформят. На их стороне своё поле, преимущество в свежести и разница в классе. Выбрал бы между П1 с форой -1 за 1.83 и П1 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.89".

«Интер» — «Болонья». Прогноз: Конте, Лукаку, Алексис и Эриксен продолжат погоню за «Лацио»
Нерадзурри в минувшем туре добились победы со счётом 6:0 и сэкономили много сил.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020