«Интер» — «Болонья»: прогноз и ставка на матч 30-го тура чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Болонья».

Ставка: победа «Интера» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.89.

«У «Интера» преимущество в уровне исполнителей и месте проведения встречи, так ещё и команда должна быть посвежее. В прошлом туре он решил все вопросы уже к концу первого тайма и поберёг силы. «Болонья» же — образцовый пример крепкого середняка. Это видно даже по турнирной таблице: 11-е место в итальянской Серии А, 38 очков в активе.



Теоретические шансы на еврокубки остаются, но конкуренты смотрятся гораздо мощнее. Зато зона вылета осталась далеко позади — 13 очков форы. То есть можно играть в своё удовольствие безо всякого давления. Что красно-синие и делают. В трёх турах после рестарта набрано четыре очка.



Проигрыш в матче с «Ювентусом» (0:2) — это понятно. Ничья с крепким «Кальяри» (1:1) — тоже рабочий результат. Как и победа над слабой «Сампдорией» (2:1). Грубо говоря, «Болонья» стабильно берёт очки и изредка доставляет проблемы фаворитам. Вот только с «нерадзурри» у неё определённо не ладится.



В 23 встречах одержано лишь три победы при 15 поражениях. Второй момент — «Интер» великолепен в родных стенах. Всего одна неудача в 13 матчах, да и та в матче с «Ювентусом» с голом в концовке. Разница мячей угрожающая — 34:14. Вряд ли у свежего фаворита возникнут серьёзные проблемы.



Кусачая «Болонья» сделает всё возможное и не позволит себя разгромить, но рабочую победу с разницей в 1-2 мяча подопечные Конте наверняка оформят. На их стороне своё поле, преимущество в свежести и разница в классе. Выбрал бы между П1 с форой -1 за 1.83 и П1 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.89".