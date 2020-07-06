«Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Тоттенхэм» — «Эвертон».
Ставка: «Тоттенхэм» и меньше 4 мячей в матче за 1.88.
«С «Тоттенхэмом», конечно, отвратительно обошлись судьи в игре с «Шеффилд Юнайтед». Нет культурных слов, чтобы выразить отношение к незасчитанному голу Харри Кейна. Отменить его из-за игры рукой Лукаса Моуры, после того как на бразильце сфолили, повалив его на газон… Это, конечно, возмутительно. Настолько не чувствовать футбол – это надо уметь. Когда же подобные решения принимают люди, работающие в лучшей лиге мира, становится страшно за любимую игру. Подобные решения ведь убивают футбол.
В общем, «Тоттенхэм» после этого поражения, кажется, уже окончательно распрощался с надеждами зацепиться за Лигу чемпионов, и сложно сказать, сумеет ли Жозе Моуринью настроить своих игроков на следующий матч после этого.
Ну а «Эвертон» смотрится очень даже добротно после рестарта сезона – сначала была достойная нулевая ничья на «Энфилде», затем две победы над «Норвичем» и «Лестером». Понятно, что «ириски» снова, как и в игре с «Лестером», отдадут мяч и будут играть от соперника. И «шпоры» вряд ли будут этому очень рады – им самим комфортнее ловить соперников при потере ими мяча.
Вряд ли здесь будет много голов. И если «Тоттенхэм» и победит, то вряд ли очень уж убедительно», — сказал Петросьян.
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