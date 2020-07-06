«Хайденхайм» — «Вердер»: прогноз Эльвина Керимова на матч за место в Бундеслиге

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на 2-й стыковой матч Бундеслиги сезона-2019/2020 «Хайденхайм» — «Вердер».
Ставка: обе забьют за 1.80.
«Вердер» может вылететь впервые с 1980 года. Бременцы на флажке обошли в таблице «Фортуну» и заняли место в зоне стыковых матчей. В первой игре с «Хайденхаймом» дома бременцы не смогли забить. Итог — нулевая ничья. В концовке гости и вовсе могли победить, попади мяч в угол после удара Бермана.
В целом игра была равной, поэтому результат можно считать заслуженным. Пусть у «Вердера» было большое преимущество по владению мячом (68% против 32% у соперника), но в преимущество по количеству созданных голевых моментов это не переросло. В контратакующей игре третья команда 2-й Бундеслиги, опередившая в таблице «Гамбург», действовала грамотно.
В ответной игре, мне кажется, бременцы сыграют раскрепощеннее. Если дома они думали о том, как бы не пропустить, то в гостях команда Флориана Кофельдта смелее пойдёт в атаку, чтобы забить столь нужный гол. Бременцы понимают, что любая результативная ничья, не говоря о победе, поможет им избежать катастрофы. Я думаю, ответный матч будет более открытым и веселым. Мой прогноз — обе забьют за 1.80», — сказал Керимов.
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