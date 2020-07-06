«Тоттенхэм» — «Эвертон»: ставка Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Тоттенхэм» — «Эвертон».



Cтавка: ничья за 3.48.



«Я бы в этом матче предложил поиграть против логики и оттолкнуться не от текущей формы команд дома или на выезде, не от результатов в чемпионате Англии, а от того, как соперники играют между собой.



За редким исключением, это развеселые матчи, где происходит что-то из разряда вон выходящее. И хотя в последнее время «Эвертон» ситуации переломил. Нет больше таких оглушительных разгромов. Еще недавно ириски были для шпор одним из самых любимых соперников в лиге.



Все равно я жду от этой игры веселья. Я бы предложил поставить на ничью, на ничью верховую. Также мне кажется, что обе команды забьют. Еще я предположу, что в игре будет удаление. Потому что такое случается не редко в матчах между ними. Ну и количество карточек в игре будет зашкаливать. Особенного после того, как «Тоттенхэм» звонко проиграл «Шеффилду» (1:3) в предыдущем туре», — сказал Казаков.



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