«Сельта» — «Атлетико»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании 7 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Сельта» — «Атлетико».

Ставка: «Атлетико» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.88.

«Обе команды удачно провели рестарт первенства и находятся в паре шагов от выполнения задачи на сезон. «Матрасники» в семи турах набрали 17 очков из 21. Две ничьи с мощными соперниками — в Бильбао с «Атлетиком» (1:1) и на «Камп Ноу» с «Барселоной» (2:2).



А также пять побед, четыре из которых всухую. Отличиться удалось только «Алавесу» (2:1), да и то с пенальти на 93-й минуте. В остальном без вариантов. 5:0 с «Осасуной», 1:0 с «Вальядолидом» и «Леванте», 3:0 с «Мальоркой». Конкуренты спотыкаются наперегонки, а потому АТМД закрепился на третьей строчке.



«Сельта» очень слабо провела первую часть сезона, но постепенно сумела нащупать баланс. В 12 предыдущих турах чемпионата Испании она потерпела всего два поражения. А также сумела одолеть «Севилью» (2:1) с «Реалом Сосьедад» (1:0) и скатать ничьи с «Хетафе» (0:0), «Реалом» (2:2) и «Барселоной» (2:2).



Разумеется, мощный отрезок позволил клубу из Виго оторваться от зоны вылета. Сейчас он занимает 17-ю строчку, опережая ближайшего преследователя на шесть пунктов. Положение довольно комфортное. Понятно, что состав у гостей помощнее, но вообще ничья полностью устроит обе стороны.



По личным встречам наблюдается полное преимущество мадридцев — шесть побед (пять из них, как водится, всухую) и одна ничья в восьми предыдущих поединках. И самое интересное — лишь в одном из восьми случаев голы забивались в обе стороны. От этого вполне можно оттолкнуться.



Фёдор Смолов забил «Барселоне» и «Реалу», но «АТМД» сейчас очень хорош в обороне. Снять скальп с третьего гранда будет невероятно сложно. Мы бы выбирали между «обе забьют — нет» за приличный коэффициент 1.73 и комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за 1.88».