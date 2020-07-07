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«Кристал Пэлас» — «Челси»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии

«Кристал Пэлас» — «Челси»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за коэффициент 1.83.

«Челси» предстоит выезд к «Кристал Пэлас». Согласно статистике личных встреч между соперниками, в последнее время наблюдается заметный перевес в сторону «пенсионеров». За восемь предыдущих игр они сумели добыть шесть побед. И только в двух случаях три очка записывали на свой счёт «стекольщики».

За «Челси» играет также их довольно неплохая статистика выездных матчей. За 16 игр в гостях клуб сумел наколотить 33 мяча, то есть в среднем за поединок получается чуть больше двух голов. Не стоит забывать и о том, что в предыдущих трёх турах «орлы» ни разу не забили, а пропустили целых восемь мячей. Нехватка мотивации сказывается на футболистах.

При таких раскладах мы бы проверили П2 с форой (-1) за коэффициент 1.83. А любители рискнуть могут подумать над П2 всухую за коэффициент 2.32. Дело тут ещё и в том, что у себя дома «Кристал Пэлас» одна из самых низовых команд АПЛ. За 16 игр на своём поле она сумела забить только 12 мячей".

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За восемь предыдущих лондонских дерби с «орлами» «пенсионеры» сумели добыть шесть побед.
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