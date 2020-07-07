«Милан» — «Ювентус»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии 7 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Ювентус».

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.79.

«После паузы соперники уже встречались. Дело было в Кубке Италии, в ответной игре полуфинала. Тогда встреча завершилась безголевой ничьей, а дальше прошёл туринский клуб, поскольку в первом матче полуфинала ещё до паузы сумел скатать ничью со счётом 1:1 в гостях.



Однако здесь стоит подчеркнуть, что миланцы остались в меньшинстве уже на 16-й минуте. Правда, Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, а в оставшееся время его команда не сумела воплотить численное преимущество в нужный результат, показав откровенно бледный футбол.



Впрочем, не лишним, на наш взгляд, будет посмотреть на статистику личных встреч. Дело в том, что «Милан» не может обыграть «Ювентус» практически три года. С тех пор соперники успели повидаться 11 раз: девять побед на свой счёт записали «зебры» и ещё два раза оппоненты расходились миром.



«Старая синьора», пожалуй, выйдет в статусе фаворита, однако миланский клуб определённо может дать ей отпор. После паузы россонери выглядят весьма опасно: за четыре игры они успели наколотить целых 11 мячей. А при таких раскладах классическая ставка обе забьют за коэффициент 1.79 имеет право на существование.



При желании можно проверить комбинированный вариант «Х2 + обе забьют» за коэффициент 2.34. Уж больно страшная для красно-чёрных статистика личных встреч».