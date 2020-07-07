«Арсенал» — «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Арсенал» — «Лестер».



Ставка: обе забьют за 1.60.



«Должна получиться интересная, но в то же время непредсказуемая игра, так как обе команды сейчас на подъёме, поэтому сложнее предсказать, как будут развиваться события и кого считать явным фаворитом.



Что касается «Лестера», то наконец-то «лисы» победили, с пятой попытки. До матча с «Кристал Пэлас» они провели 4 игры после возобновления сезона – 2 раза проиграли, 2 раза сыграли вничью. За это время вылетели из Кубка Англии, но наконец-то удалось победить, причём крупно. Но счёт 3:0 не говорит о том, что всё было достаточно просто – всё было очень непросто. В первом тайме команда почти ничего не создала, а после перерыва только после того, как они открыли счёт и «орлы» раскрылись, «Лестеру» удалось забить ещё дважды и сделать счёт крупным.



«Арсенал» для «Лестера» и вообще команд Брендана Роджерса удобный соперник. Если посмотреть, то в 5 последних очных противостояниях «Лестер» забил 11 мячей. В четырёх из них отличался Джейми Варди. Кстати, Варди наконец-то забил, причём дважды в ворота «Кристал Пэлас». У него особые счёты с «Арсеналом» — все мы помним, что он хотел покинуть «Лестер» и перейти в более крупный клуб. «Арсенал» проявлял к нему наибольший интерес, но, в конце концов, ничего не получилось, «Арсенал» отказался платить нужные деньги. С тех пор Варди затаил на «канониров» обиду и забивал в каждом из выигранных «Лестером» матчей. Он по-спортивному злой игрок, всегда свою злость превращает в голы.



Что касается «Арсенала», то все критиковали «канониров», хвалили «Вулверхэмптон», а на деле оказалось, что «Арсенал» провёл едва ли не свой лучший матч в этом сезоне. За 90 минут «Вулверхэмптон» почти ничего не создал, «Арсенал» не позволил ему это сделать. «Арсенал» выглядел солидно, не особо стремился к владению мячом, а «Вулверхэмптон», когда у него оказывается мяч, чувствует себя некомфортно. Можно сказать, что Артета переиграл Нуну Санту. Эта уже четвёртая подряд победа «Арсенала» придала игрокам дополнительной уверенности.



Что касается конкретно этого матча, то здесь стоит смотреть на голы. Я думаю, что минимум по разу обе команды отличатся. Ставка «обе забьют» в этом матче мне нравится.



Исходя из сказанного выше, хочется снова поставить на Варди, учитывая, что он в последнем матче забил дважды. Когда прерываются длительные негативные серии, это хорошо сказывается не только на командах, но и на индивидуальностях. Вторая ставка – гол Варди.



Если говорить об исходах, то мне кажется, что сейчас тот случай, когда можно рискнуть и поставить на ничейный исход. Вероятность его сейчас выше среднестатистической, так как обе команды на ходу, у них многое получается», — сказал Петросьян.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Арсенал» — «Лестер». Прогноз: Обамеянг, Артета и Варди помогут зайти коэффициенту 2.72 За пять очных встреч в Лондоне «лисы» потерпели пять поражений и пропустили 12 мячей.