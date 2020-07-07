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«Арсенал» — «Лестер»: прогноз Александра Неценко на матч 34-го тура АПЛ

«Арсенал» — «Лестер»: прогноз Александра Неценко на матч 34-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Арсенал» — «Лестер».

Ставка: «обе забьют» за 1.71.

«Нет ничего хуже, чем прогнозировать матчи «Лестера». Особенно после рестарта чемпионата, где «лисы» умудрялись раз за разом при неплохой игре терять очки. В прошлом туре наконец команда Брэндана Роджерса разгромила «Кристал Пэлас», который, по сути, сезон закончил. Но и «Арсенал» сейчас в полном порядке, одержав три (!!!) победы подряд с сухим счётом. Особенно ценен успех во встрече с «Вулверхэмптоном».

Пушкари прекрасно играют дома в текущем сезоне, несмотря на регулярно внушительный список травмированных. Сейчас там Лено, Чэмберс, Мари и Мартинелли. Зато после родов жены вернётся в состав Пепе. У «лис» под серьёзным вопросом выход на поле Чилуэлла и Мэддисона, что подтвердил наставник «Лестера». С учётом всех турниров «Арсенал» выиграл все девять последних встреч у «лис» на своём поле. Но и «Лестер» неплох в гостях. Я бы выбрал классику – «обе забьют». Ни одна из этих команд, как мне кажется, не сыграет сейчас на ноль», — сказал Неценко.

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За пять очных встреч в Лондоне «лисы» потерпели пять поражений и пропустили 12 мячей.
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