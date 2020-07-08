«Динамо Киев» — «Ворскла»: прогноз на матч финала Кубка Украины 8 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч финала Кубка Украины «Динамо Киев» — «Ворскла».

Ставка: победа киевского «Динамо» всухую за 2.14.

«Понятно, что киевское «Динамо» гораздо сильнее. Достаточно сказать, что номинальные хозяева (игра состоится в Харькове) бьются за попадание в Лигу чемпионов, а «Ворскла» по итогам первого этапа первенства попала в шестёрку аутсайдеров, где на данный момент занимает третье место.



Статистика очных встреч тоже намекает: в семи предыдущих случаях киевляне непременно брали верх, в пяти из них — всухую. Но для «Ворсклы» финал Кубка Украины — редчайший шанс выиграть трофей, то есть самый важный матч всего сезона. Неслучайно накануне тренерский штаб предоставил отдых абсолютно всем лидерам, выставив на игру УПЛ со «Львовом» резервистов.



Столичный клуб всерьёз рискует остаться без Лиги чемпионов на будущий год: он занимает третье место в турнирной таблице, уступая «Десне» по дополнительным показателям. Плюс сзади поджимает «Заря», у которой всего на один балл меньше. Но беречь силы никак нельзя, ведь выигрыш Кубка Украины способен улучшить впечатления от тяжелейшего сезона.



Рисунок игры не вызывает сомнений: «Ворскла» отдаст мяч и будет действовать вторым номером в расчёте на стандарт или контратаку. «Динамо» допускает достаточно обрезов, так что шансы наверняка появятся. Ждём закрытого футбола с невысоким темпом, в котором голов будет не слишком много.



Всё же на кону трофей, цена ошибки велика. Мы бы выбирали между двух вариантов: тотал меньше 3 мяча идёт за крепкий коэффициент 1.90, а П1 всухую — за 2.14. Оборона у клуба из Полтавы неплохая, а вот с созиданием всё очень печально».