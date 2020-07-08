«Зенит» — «Сочи»: прогноз Алексея Андронова на встречу РПЛ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Зенит» — «Сочи» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Сочи» с форой (+1) за 1.77.



«Игра, в которой очень много неизвестных. Во-первых, не совсем понятно, сколько продлится празднование «Зенита» и в каком состоянии будут игроки. Это раз. Во-вторых, Сергей Семак уже говорил, что определённая ротация будет, но не говорил, какая именно. В-третьих, «Сочи» в некотором смысле команда-партнёр «Зенита». И нечего тут смущаться. Когда такое количество игроков идёт из одной команды в другую, это по-другому назвать очень сложно. Наконец, «Сочи» находится всего в трёх очках от еврокубков. Невольно может так случиться, что «Зенит» поможет «Сочи», тем более что победа петербуржцев в очередной раз поднимет разговоры, что настоящая задача сочинцев — играть только 28 матчей в РПЛ.



Очень запутанная ситуация. Ни на что не намекаю. Не думаю, что «Зенит» будет заниматься околофутбольными делами. Но я просто предполагаю, что он будет не в лучшем состоянии и не в лучшем составе. Возрастным, опытным, уставшим игрокам нужно давать передышку. А в «Зените» много возрастных футболистов. Не удивлюсь, если Дзюба матч пропустит. И уж точно «Зенит» не станет громить «Сочи», пусть это и первая игра на своём поле в ранге чемпиона. Поставлю на «Сочи» с форой (+1) и коэффициентом 1.77», — сказал Андронов.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Зенит» — «Сочи». Прогноз: Дзюба и Азмун вновь повеселят публику, Заболотный поможет Первый матч сине-бело-голубых после заслуженного чемпионства.