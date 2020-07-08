«Ростов» — «Уфа»: ставка Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Уфа» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: ТМ 2 за 2.13.



«Ростову» предстоит очень непростой матч с «Уфой». У команды Евсеева стальной характер, она даже в меньшинстве умудряется порой отыгрываться. Ну и защищается «Уфа» здорово, «Ростов» точно будет испытывать проблемы. Зон свободных «Уфа» не предоставит, будет действовать максимально компактно, собранно. Ну и, конечно, при удобном случае уфимцы могут убежать.



Не думаю, что эта игра может получиться очень уж результативной. «Уфа», как я и сказал, закроется, и «Ростов» упрётся в стену. Наверняка и жарко очень будет, хоть игра и вечерняя. Поэтому просто поставлю на «тотал меньше 2 мячей». Матч с участием «Уфы» на выезде — это всегда повод подозревать, что голов может и не быть», — сказал Титов.



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