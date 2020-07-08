«Зенит» — «Сочи»: прогноз Владислава Радимова на встречу чемпионата России

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Сочи».



Ставка: минимум 3 мяча за 1.66.



«Получится результативная игра. Я думаю, что главная интрига – сыграет Кокорин или нет. Если «Сочи» выплатит компенсацию, тогда он сможет помочь своей команде, но кажется, всё-таки не сыграет, потому что Кокорин сейчас не нужен ни «Зениту», ни «Сочи».



«Зенит» выиграет у «Сочи», потому что ему нельзя расслабляться, так как впереди ещё кубковая игра против «Спартака». Все прекрасно понимают, что, если команда Семака победит «Спартак», она выиграет и Кубок России. Никто даже не подумает ротировать состав на матч с «Сочи», он будет близок к оптимальному. Возможно, на двух-трёх позициях будет ротация, но в целом сыграет основной состав. Дзюба и Азмун хотят забивать, поэтому жду голов», — сказал Радимов.



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