«Хетафе» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч 35-го тура Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Хетафе» — «Вильярреал» в 35-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: 1-й гол «Хетафе» за 1.99.



«Хороший матч нас ожидает на «Колисеум Альфонсо Перес». Играют между собой 6-я и 5-я команды чемпионата Испании. «Вильярреал» опережает соперника на 1 очко.



«Вильярреал» потерпел первое поражение после рестарта, уступив «Барселоне» 1:4. Во втором тайме «Вильярреал» прекрасно понимал, что ловить уже нечего, поэтому Кальеха снял всех основных футболистов, которые пригодятся в будущем. Это касается Морено, травмы получили Бакка и Пако Алькасер. Это бьёт по «Вильярреалу», а тут ещё и соперник неуступчивый. Дома у себя «Хетафе» не проигрывал в семи из последних восьми встреч с «Вильярреалом».



В первом круге «Вильярреал» героически выиграл 1:0. Но там глупое удаление было у «Хетафе» во втором тайме. На такие матчи обычно Бордалас очень агрессивно настраивает команду. «Хетафе» старается сразу подавить соперника.



У «Хетафе» не сыграет один из основных нападающих — Хорхе Молина. Но есть Хайме Мата, Кукурелья и другие футболисты, способные что-то придумать в атаке. А в обороне у «Вильярреала» определённые проблемы есть, несмотря на пять побед после рестарта. «Хетафе», думаю, сделает ставку на первый гол в матче. А потом уже иди взломай этот «Хетафе».



Рискну, что «Хетафе» откроет счёт. Наверняка Бордалас что-то придумает. А потом уже «Хетафе» от этого построит тактику», — сказал Генич.



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