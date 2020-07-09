«Мальорка» — «Леванте»: прогноз и ставка на матч 35-го тура Ла Лиги

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Мальорка» — «Леванте».

Ставка: «Леванте» не проиграет за 1.87.

«В семи матчах после рестарта первенства у гостей всего одно поражение, да и то от мощного мадридского «Атлетико» со счётом 0:1, причём единственный гол забили в свои ворота. А в остальном результаты замечательные — две победы и четыре ничьих.



И на таком фоне на Х2 дают прекрасный коэффициент 1.87. Хотя соперник находится в зоне вылета и совсем не впечатляет. «Мальорка» набрала 29 очков, располагается на 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. До спасительной 17-й позиции целых шесть пунктов, то есть шансы избежать вылета в Сегунду невысоки.



Понятно, что «островитяне» будут предельно сосредоточены и станут вгрызаться в каждый мяч, но прежде убойная мотивация им никак не помогала. Жалкие четыре очка в семи предыдущих поединках — 1:1 с «Леганесом» (который выступает ещё хуже) и 5:1 «Сельтой» (где залетело всё, что только могло).



И пять поражений, четыре из которых — всухую. Единственное — на своём поле «Мальорка» выступает достойно (24 очка в 17 встречах), а вот «Леванте» на выезде до паузы совсем не впечатлял. Зато после неё набрал пять баллов в трёх гостевых играх, ни разу не уступив. Хозяевам нужно побеждать на заказ, а действовать первым номером у них получается туго.



На наш взгляд, «лягушки» получат возможности для проведения контратак, забьют один-два гола и этого с большой долей вероятности хватит для набора очков. Возьмём Х2 за 1.87, вариант посмелее — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.50».