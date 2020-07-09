«Мальорка» — «Леванте»: прогноз Владислава Радимова на игру Примеры

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Мальорка» — «Леванте».



Ставка: победа «Мальорки» за 2.01.



«Считаю, что «Мальорка» одержит чистую победу. Конечно, в прошлом туре она проиграла «Атлетико», но до этого на своём поле набрала три очка в матче с конкурентом, «Сельтой». У «Леванте» нет никаких задач на концовку чемпионата. Для «Мальорки» предстоящая игра – это практически матчбол для того, чтобы побороться за место в Ла Лиге на следующий сезон, тем более «Эйбар» и «Алавес» теряют очки. Если «Мальорка» победит, она может подобраться на расстояние вытянутой руки от спасительного 17-го места, поэтому команда бросит все силы на этот матч. Да и в целом мне кажется, что «Мальорка» сильнее, чем «Леванте».



Самым главным конкурентом «Мальорки», до которого она может достать, по-моему, является «Алавес». Если посмотреть его календарь, в соперниках команды числятся мадридский «Реал», «Барселона», а также впереди гостевой матч с «Бетисом» и матч с «Хетафе», который борется за попадание в Лигу чемпионов. «Мальорке» предстоят лишь игры с командами без претензий на место в престижных турнирах.



Понятно, что сыграют без болельщиков, но «Леванте» сначала нужно долететь до «Мальорки», к тому же команда Пако Лопеса практически решила свои задачи. В этом матче я не вижу другого варианта, кроме того, что «Мальорка» возьмёт верх. Причём победа должна быть уверенной – как в тот раз, когда команда принимала дома «Сельту», — сказал Радимов.



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