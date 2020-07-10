«Хаддерсфилд Таун» — «Лутон»: прогноз и ставка на матч Чемпионшипа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Чемпионшипа «Хаддерсфилд Таун» — «Лутон».

Ставка: «Хаддерсфилд» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.38.

«Соперники не просто находятся в нижней половине турнирной таблицы — они борются за выживание. Правда, с разной степенью успешности. «Терьеры» худо-бедно выправили положение, сейчас они занимают 18-е место в Чемпионшипе, имея в активе 47 баллов. Отрыв от зоны вылета — три пункта.



«Лутон Таун» замыкает таблицу Чемпионшипа, набрав всего 41 балл. И это ещё команда встрепенулась, уступив в пяти турах после возобновления первенства лишь один раз (0:5 от «Рединга»). Стоит выделить два момента. Во-первых, все остальные поединки выдались низовыми, заканчиваясь исключительно со счётом 1:1 или 0:1.



Во-вторых, «шляпники» слишком часто делят очки. Всего одна победа (1:0 на выезде с мощным «Суонси Сити») при трёх мирных исходах. Как нетрудно догадаться, всего до единого — со счётом 1:1. Разброс противников был максимальным — середняк «Престон», лидирующий «Лидс Юнайтед» и идущий предпоследним «Барнсли».



Как видно, соперники ведут борьбу за выживание, а потому вряд ли станут раскрываться и лишний раз рисковать. Логично предположить закрытый футбол, при котором опасные моменты станут возникать в час по чайной ложке. Линия букмекеров кажется справедливой: состав у «терьеров» чуть мощнее, плюс своё поле может сказаться.



Брать ли П1 за 1.87 — дело вкуса, всё же «Лутон» в последнее время смотрится здорово. Мы бы выбирали между двух вариантов. Классическими тотал меньше 2.5 гола за 1.95 и комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.73. Вариант посмелее — 1Х + ТМ 2.5 гола за 2.38».