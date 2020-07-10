«Реал» — «Алавес»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 35-го тура Примеры

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал Мадрид» – «Алавес».
Ставка: победа «Реала» всухую за 1.90.
«В пяти предыдущих встречах «славные» потерпели пять поражений с общим счётом 1:12. Конечно, в первую очередь их подкосил разнос от «Сельты» — 0:6 в Виго стали чувствительным ударом по уверенности в собственных силах. Подобного счёта команда не заслуживала, всё решило удаление на 27-й минуте.
Дальше неудачи случались исключительно на тоненького, с разницей в один-два мяча. 0:1 от «Осасуны», 1:2 от мадридского «Атлетико», 0:2 от «Гранады» и 0:1 от «Вальядолида». Теперь «Алавес» оказался на 16-й строчке в чемпионате Испании с 35 очками. Отрыв от зоны вылета составляет всего шесть пунктов.
Победа «Реала» всухую за 1.90 просто кричит о себе. Мадридцы не пропускают на протяжении четырёх матчей, а гости в пяти предыдущих турах ни разу не отличились с игры. Единственный гол они забили с пенальти, да и то на 93-й минуте, когда всё уже было ясно. Очевидно, что шансы забить у аутсайдера невелики.
Статистика очных встреч также говорит в пользу фаворита. В шести из семи случаев мадридцы одержали победу, общая разница голов — 18:4. Вряд ли «сливочные» станут рвать жилы и гнаться за разгромным счётом, но преимущество в исполнительском мастерстве и плохая форма оппонента позволяют рассчитывать на два-три мяча. А этого должно хватить для победы».
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