Пётр Ян — Жозе Альдо, UFC 251: когда бой, где смотреть онлайн, прогнозы и ставки

Поединок за титул UFC в легчайшем весе между Петром Яном и Жозе Альдо пройдёт в Абу-Даби 11 июля. Бой пройдёт в рамках турнира UFC 251. Ориентировочное начало поединка — 05:00 мск. Место проведения турнира — «Бойцовский остров» Яс, расположенный в прибрежной полосе. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале «Рен ТВ».
По оценке букмекеров, фаворит боя — российский боец. Сделать ставку на победу Яна можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 67% вероятности. Сделать ставку на успех Жозе Альдо можно за 3.10 (31%). На ничейный исход боя аналитики предложили коэффициент 47.00 (2%).
На счету Петра Яна 14 побед и всего 1 поражение в карьере. Жозе Альдо в своей карьере провёл 35 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел 6 поражений.
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