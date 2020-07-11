«Норвич» — «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч 35-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ «Норвич Сити» — «Вест Хэм Юнайтед».
Ставка: «Вест Хэм» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.87.
«Норвич» проиграл в пяти матчах из пяти после возобновления сезона и в следующем туре, скорее всего, уже официально оформит возвращение в Чемпионшип. «Канарейки» провели несколько ярких матчей в этом сезоне: обыграли «Ман Сити» в чемпионате, прошли «Тоттенхэм» в Кубке, но, чтобы стабильно играть в АПЛ, этого мало.
«Вест Хэм» после неплохих матчей с «Челси» (3:2) и «Ньюкаслом» (2:2) снова уступил. Но в матче с «Бернли» (0:1) «молотобойцы» выглядели далеко не безнадежно. Разнообразно атаковали и имели достаточно моментов для реализации, даже играя без Фелипе Андерсона. Алье вот уже вернулся в состав, Лансини набирает кондиции… Думаю, повышенная мотивация и более качественный состав помогут гостям добиться нужного результата».
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