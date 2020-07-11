«Ювентус» — «Аталанта»: онлайн трансляция матча Серии А, прямой эфир, по какому каналу
11 июля «Ювентус» и «Аталанта» сыграют в матче 32-го тура чемпионата Италии. Начало — в 22:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех «Аталанты» оценён букмекерами коэффициентом 3.60.
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Италии 11 июля «Ювентус» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.56, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.05.
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«Ювентус» — «Аталанта». Прогноз: самая горячая команда Италии против Роналду и Игуаина
Гости одержали девять побед подряд и вплотную подобрались к «Лацио».
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