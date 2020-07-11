«Арсенал» Тула — «Тамбов»: прогноз Игоря Гамулы на матч 28-го тура РПЛ

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч РПЛ «Арсенал» — «Тамбов».
Ставка: победа «Арсенала» за 2.06
«В прошлом туре эти команды сенсационно выиграли на выезде: «Тамбов» обыграл «Спартак», а «Арсенал» — «Динамо». Команды в хорошем настроении, у обеих боевой дух.
Сложно предположить, кто как сыграет. «Арсенал» очень понравился тем, что тренер, который сейчас исполняет обязанности главного, не боялся выпускать только молодых футболистов, которые почти не играли в РПЛ.
«Тамбов» играет одним составом. Не играл Мелкадзе. Команда почувствовала уверенность. Как говорится, нашла коса на камень.
Сложно сказать, кто будет победителем. «Арсенал» играет дома. После проигрышей в пяти матчах подряд нужно выравнивать ситуацию. Думаю, «Арсенал» выиграет. Мой прогноз — победа «Арсенала» с коэффициентом 2.06».
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