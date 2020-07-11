Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Арсенал» Тула — «Тамбов»: прогноз Игоря Гамулы на матч 28-го тура РПЛ

«Арсенал» Тула — «Тамбов»: прогноз Игоря Гамулы на матч 28-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч РПЛ «Арсенал» — «Тамбов».

Ставка: победа «Арсенала» за 2.06

«В прошлом туре эти команды сенсационно выиграли на выезде: «Тамбов» обыграл «Спартак», а «Арсенал» — «Динамо». Команды в хорошем настроении, у обеих боевой дух.

Сложно предположить, кто как сыграет. «Арсенал» очень понравился тем, что тренер, который сейчас исполняет обязанности главного, не боялся выпускать только молодых футболистов, которые почти не играли в РПЛ.

«Тамбов» играет одним составом. Не играл Мелкадзе. Команда почувствовала уверенность. Как говорится, нашла коса на камень.

Сложно сказать, кто будет победителем. «Арсенал» играет дома. После проигрышей в пяти матчах подряд нужно выравнивать ситуацию. Думаю, «Арсенал» выиграет. Мой прогноз — победа «Арсенала» с коэффициентом 2.06».

«Арсенал» — «Тамбов». Прогноз: Луценко, Мелкадзе и Ломовицкий порадуют зрителей в Туле
После рестарта сезона соперники провели 10 матчей, в девяти голы забивались в обе стороны.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020