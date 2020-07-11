«Ливерпуль» — «Бёрнли»: прогноз Александра Елагина на матч 35-го тура АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Ливерпуль» — «Бёрнли».



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (–1.5) за 1.77.



«Команда Шона Дайча, над манерой которой многие иронизируют, считая ее чем-то примитивным, типа бей-беги, исправно набирает очки. «Бёрнли» — серьезный соперник для всех в АПЛ.



«Бёрнли» уверенно держится в первой десятке и еще не потерял шансы на попадание в еврокубки. Однако в предстоящем матче Дайчу и его команде мало что светит.



В 33-м туре «Ливерпуль» в тяжелом матче обыграл в родных стенах отчаянно сопротивлявшуюся «Астон Виллу» (2:0). Это первая победа красных в ранге чемпиона и 24-я подряд — на «Энфилде». Выигрыш у «Бёрнли» станет юбилейным, 25-м.



Напомню, «Ливерпуль» не проигрывал дома 57 матчей подряд, с 23 апреля 2017 года — тогда «Кристал Пэлас» выиграл у хозяев поля( 2:1). Последней командой, которая сумела устоять на этом стадионе, стал «Лестер Сити» — 1:1 (30 января 2019 года).



Предлагаю поставить на логичную победу «Ливерпуля» с форой (–1.5) и коэффициентом 1.77».

«Ливерпуль» — «Бёрнли». Прогноз: Клопп, Алисон и ван Дейк получат от Выдры с Тарковски В предыдущих шести выездах «Бёрнли» потерпел всего одно поражение.