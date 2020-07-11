«Вальядолид» — «Барселона»: где будет трансляция, во сколько начало матча 11 июля

11 июля «Вальядолид» и «Барселона» встретятся в матче 36-го тура чемпионата Испании. Начало — в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Эксперты считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех «Вальядолида» оценён букмекерами коэффициентом 11.75.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 11 июля «Вальядолид» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.79, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.45.

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