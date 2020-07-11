«Брайтон» — «Ман Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Брайтон» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» с форой -1.5 за 1.94.

«Ман Сити» продолжает готовиться к решающим стадиям Кубка Англии и Лиги чемпионов. Других задач у Гвардиолы не осталось. В прошлом туре команда Гвардиолы в разминочном темпе обыграла «Ньюкасл» — 5:0. Подозреваю, что и здесь может случиться еще одна крупная победа.



«Брайтон», пусть и не на сто процентов обеспечил себе продление прописки в АПЛ, с «Ливерпулем» действовал уж очень авантюрно и к восьмой минуте «горел» два мяча. Аналогичный подход к матчу с «Сити» обернется чем-то похожим. С топами терять концентрацию нельзя, а южане мысленно уже на каникулах".