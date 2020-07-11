«Ювентус» -«Аталанта»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч чемпионата Италии

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Аталанта».

Ставка: обе забьют и общий тотал больше 2.5 мяча за 1.74.

«Этот матч — лучшее, что может быть сейчас в итальянском футболе. У „Аталанты“ лучшая игра, лучшие последние результаты, убедительные девять побед и 11 подряд матчей без поражений в Серии А. „Ювентус“ есть „Ювентус“: большая команда, в которую вернулись травмированные Де Лигт и Дибала, их очень не хватало в матче с „Миланом“.



Рекомендовал бы поставить на победу „Аталанты“ — уж больно хороша сейчас команда, но есть сомнения после проигрыша „Юве“ в матче с „Миланом“. „Юве“ — грандиозный клуб и не может себе позволить проиграть в двух матчах подряд. В этом сезоне в чемпионате Италии этот клуб еще ни разу так не делал.



«Юве» здорово реагирует на неудачи и поражения, команда мобилизуется, тем более ресурсов и звезд достаточно. В «Аталанте» нет травмированных и дисквалифицированных и обойма блестящая. Времени для восстановления тоже было достаточно, хотя у команды очень энергозатратный футбол. «Аталанта» очень здорово смотрелась в матче первого круга, я ту встречу комментировал. 60 минут душила «Ювентус», а потом вышел Гонсало Игуаин и все перевернул. «Юве» выиграл — 3:1, но матч получился по-настоящему зрелищным.



Считаю, «Юве» должен отреагировать на неудачу. В обороне не все гладко, по-моему. Сандро форму не набрал после травмы — это уязвимое место «Ювентуса». Предположу, что увидим голы. Команды играют между собой верховые матчи. В прошлом сезоне было 2:2, в Кубке «Аталанта» «Ювентус» 3:0 переиграла, в этом сезоне счет был 1:3 в первом матче.



Думаю, нужно поставить на «обе забьют» и общий тотал больше 2,5. Коэффициент, может быть, и не грандиозный. Верю, что такой исход реалистичен, ведь встречаются атакующие команды. «Аталанте» некуда отступать, а «Ювентусу» нужно реабилитироваться после проигрыша".